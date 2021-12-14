Этнополитологов впервые в Казахстане и Центральной Азии начали обучать в столичном вузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства информации и общественного развития РК с сентября 2021 года в ЕНУ имени Л.Н.Гумилева началась реализация двухгодичной образовательной программы по подготовке магистров-этнополитологов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Это первая в Казахстане и в Центральной Азии образовательная программа, нацеленная на подготовку профессиональных специалистов, изучающих политическую обусловленность развития межэтнических отношений.

Планируется, что специалисты, получившие образование по данной программе, изучив межэтническую ситуацию, смогут подготовить экспертизу для государственных органов и исследовательских центров.

Программа разработана в соответствии с профессиональными стандартами. Также программа учитывает Дублинские дескрипторы, основанные на пяти главных результатах обучения: знание и понимание, использование на практике знания, формулирование выводов, умение в области общения и умение в области обучения. Кроме того, программа учитывает Европейскую систему квалификаций (ЕСК) с ее рамочной конструкцией, описывающей обобщенную структуру квалификаций образования всех уровней, сопоставимую с национальными системами квалификаций образования.

Презентация первой в Казахстане и в Центральной Азии образовательной программы по подготовке магистров-этнополитологов состоялась 28 апреля 2021 года, в канун XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

На текущее время в рамках образовательной программы «Этнополитология» идет преподавание инновационных дисциплин: «Этнополитические процессы в современном мире», «Қазақтану», «Халықтану», «Служение обществу» и других.



