Этническим казахам упростят получение вида на жительство в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля этнические казахи, проживающие в других странах, смогут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, получив карту «Ата жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Целью внедрения карты «Ата жолы» является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Карта будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.

Этнический казах с картой «Ата жолы» будет отличатся от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны имеет равные права с гражданами РК и кандасами.

Обладатель карты «Ата жолы» сможет пользоваться правами на получение:

- социальных выплат и обслуживание в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи;

- трудоустройства на территории РК в соответствии с Трудовым кодексом РК и законом РК «О миграции населения»;

- осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;

- получение бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с законом РК «Об образовании»;

- получение гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законом РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»;

- приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.

Лица, обладающие картой «Ата жолы», не имеют прав избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления РК, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе.

Кроме того, карта «Ата жолы» признается недействительной в случае, если ее владелец получит гражданство Казахстана.

Обладатели карты «Ата жолы» для осуществления трудовой деятельности, либо ведения бизнеса регион расселения выбирают самостоятельно.

Об алгоритме получения карты «Ата жолы» будет сообщено дополнительно.