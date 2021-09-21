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    Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию отменили в Корее

    21 Сентября 2021, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кубок мира по боулдерингу и скорости Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) в столице Южной Кореи Сеуле в следующем месяце отменен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Причиной отмены IFSC назвала последние ограничения COVID-19, действующие в Южной Корее.

    Это должны были быть первые соревнования IFSC, проводимые в Сеуле, и до их начала оставалось менее двух недель: они были запланированы на 1-3 октября. Несмотря на рост инфекций в стране, IFSC в прошлом месяце подтвердила, что ожидает проведения сеульского этапа Кубка мира, который был перенесен с первоначальных дат 7-9 мая из-за ограничений на поездки.

    Перенос соревнований Кубка мира IFSC в Сямыне и Вуцзяне в Китае и столице Индонезии Джакарте в октябре означал, что соревнования в Сеуле должны были завершить сезон.

    Чемпионат мира по скалолазанию, который завершится завтра в столице России Москве, стал последним запланированным событием года. Последние три Кубка мира проводились исключительно в ведущих дисциплинах: в Шамони и Бриансоне во Франции в июле и в Крань в Словении в начале сентября.

    С апреля по июнь было проведено четыре соревнования по боулдерингу, а в мае и июле - всего два соревнования по скорости, в то время как всего состоялось пять соревнований по лидерству.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Корея
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