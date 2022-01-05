Есть силы вне страны, которые заинтересованы в слабом Казахстане - азербайджанский политолог

БАКУ. КАЗИНФОРМ – На фоне происходящих в последние дни событий в Казахстане председатель Центра анализа международных отношений Азербайджанской Республики доктор Фарид Шафиев поделился мнением относительно причин складывающейся ситуации в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Фарида Шафиева, в первую очередь события в Казахстане вызваны экономическими причинами – поднятием цен на газ.

«Это мировой тренд. Во многих странах мира в настоящее время цены на газ сильно поднялись. В Европе на самом деле фактически кризис с ценами на газ. И, конечно, в этой ситуации правительству надо быть чутким в отношении проблем населения. Как мы видим на примере того, что происходит в Казахстане правительство и в особенности Президент Казахстана очень быстро отреагировали - приняли необходимые меры. Уже 4 января было принято решение о регулировании, об уменьшении цен на газ. Однако понятно, что помимо проблем газа в мире, в том числе и в Казахстане, накопилось несколько проблем, связанных с мировым глобальным кризисом из-за пандемии и рядом других общемировых тенденций», - сказал Фарид Шафиев.

Как отметил эксперт, именно поэтому это вылилось в такое недовольство населения.

«Мне кажется, что решение об отставке правительства является правильным. Президент Казахстана проводит политику так называемого «слышащего государства». По крайней мере, то, что так быстро есть реакция со стороны властей Казахстана, действительно говорит о том, что они реагируют на проблемы», - добавил он.

Фарид Шафиев также остановился на действиях протестующих.

«Что касается насильственных действий, конечно, это неприемлемо. Все должно решаться в рамках Конституции и законного процесса. Казахстан занимает очень важное геополитическое положение в регионе. В последнее время мы видели, что роль Казахстана еще дальше укрепляется. Были предприняты на международном уровне очень важные решения. В частности, хотел бы отметить, что в начале декабря было подписано соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об углубленном партнерстве», - резюмировал спикер.

По мнению Фарида Шафиева, надо также понимать, что есть силы вне Казахстана, которые заинтересованы в слабом Казахстане. Поэтому, он считает, что очень важно, чтобы все вернулось в законное русло.