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    Если пропустили прививку: родителям помогают составить график наверстывающей вакцинации

    4 Декабря 2022, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый сайт по вопросам вакцинации в Казахстане содержит много интересной и достоверной информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК.

    Сайт egu.kz разработан Детским фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ) и его филиалом Научно-практическим центром санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ) при технической и финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

    Сайт предназначен для широкой категории населения - родителей, детей, подлежащих вакцинации; взрослых всех возрастных категорий и медицинских работников. Сайт доступен на государственном и русском языках, есть версия и для слабовидящих.

    На сегодня является единственным официальным ресурсом МЗ РК, полностью посвященным вопросам иммунизации.

    К работе сайта привлечена команда экспертов ЮНИСЕФ, НЦОЗ, НПЦСЭЭиМ, практикующих врачей клиницистов и эпидемиологов, работа которых связана с организацией и проведением иммунизации, и специалистов в сфере информационных технологий.

    Разделы сайта содержат разнообразную полезную информацию.

    На сайте размещен Календарь вакцинации - Национальный календарь прививок Республики Казахстан с указанием наименований применяемых вакцин, с рекомендуемыми сроками их введения.

    Наверстывающая вакцинация – данный раздел в помощь тем родителям, которые не знают, как дальше вакцинировать ребенка, если ребенок по разным причинам не получил прививки по графику. Если ребенок пропустил прививки по графику, у родителей при участии врачей появилась реальная возможность участвовать в составлении индивидуального наверстывающего плана вакцинации, с помощью размещенного в данной рубрике специального калькулятора с учетом возраста ребенка.

    Для продолжения курса иммунизации ребенка требуется согласованные действия участкового врача и родителей.

    Раздел COVID-19– раздел, посвящен и всесторонне охватывает вопросы иммунизации населения против COVID-19.

    Раздел Мифы - разные мифы появлялись и исчезали с момента изобретения вакцин и организации вакцинации. В данном разделе представлен детальный разбор мифов, а также информация о производстве вакцин и как работают вакцины?

    Раздел Центры вакцинации – список и размещение на карте всех имеющихся прививочных пунктов нашей страны.

    Раздел Вопросы и ответы – предоставлены ответы на часто встречающиеся вопросы.

    На сайте есть следующие вкладки:

    Манту и АТР – все о пробе Манту и Диаскинтест.

    С учетом актуальности заболеваемости туберкулеза в Казахстане, в данном разделе родителям разъяснят о диагностической пробе Манту с применением туберкулина для выявления туберкулеза и об альтернативном методе диагностики туберкулёза — Диаскин-тесте и о их различиях; о показаниях к применению проб, сроках оценки результатов проб после их применения.
    Минздрав РК Здравоохранение
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