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    Если одна страна против, решение не будет поддержано – эксперт о ключевой договоренности ЕАЭС

    30 Мая 2023, 22:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Института экономических исследований Руслан Султанов заявил о том, что в рамках экономической интеграции был достигнут важный механизм принятия решений – если одна страна против, решение не будет поддержано. Об этом спикер рассказал в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самое важное – в рамках интеграции был достигнут механизм принятия решений. Механизм принятия решений единогласный: если одна страна против, то решение не будет поддержано и принято», - заявил Руслан Султанов.

    По его словам, это является важным фактором, защищающим интересы каждого государства.

    Отметим, что Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с сельхозпроизводителями области обозначил приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика ЕАЭС
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