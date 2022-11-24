Эскулинский водовод в Улытауской области достроят до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно обеспечения городов Жезказган и Сатпаев питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства и с учетом придания статуса областного центра городу Жезказгану решение вопроса с бесперебойным обеспечением водой является первоочередной задачей. В текущем году планируется завершение строительства Эскулинского водовода, который позволит обеспечить город Сатпаев и частично город Жезказган качественной питьевой водой», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

Для полного решения вопроса, по его словам, планируется переход на подземные источники водоснабжения путем реконструкции Уйтас-Айдосского водовода с учетом Кожамсеитского месторождения. В этой связи товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Казахмыс» ведет разработку проектно-сметной документации по комплексной реконструкции водовода.

Реализация проекта будет осуществляться в четыре этапа:

- реконструкция насосной станции II подъема Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана;

- реконструкция существующих скважин, перебуривание недействующих скважин и сборных коллекторов Айдосского месторождения;

- реконструкция существующих скважин, перебуривание недействующих скважин и сборных коллекторов Уйтасского месторождения;

- строительство водозабора Кожамсеитского месторождения.

«Для этих целей в рамках Комплексного плана социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 - 2026 годы из республиканского бюджета предусмотрены расходы в общей сумме 46,8 млрд тенге (на 2023 г. – 12,4 млрд тенге, на 2024 г. – 17,4 млрд тенге, на 2025 г. – 11,0 млрд тенге, на 2026 г. – 6,0 млрд тенге). По первому этапу реконструкции получено положительное заключение государственной экспертизы (заключение от 13 мая 2022 года 12-0136/22), которое на сегодняшний день передано в республиканскую собственность (приказ КГИП МФ от 28 сентября 2022 года 566). В целом отмечаю, что вопросы обеспечения населения города Жезказгана питьевой водой находятся на особом контроле Правительства», - добавил Премьер.

