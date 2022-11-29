Еще в нескольких домах возникла проблема в теплосетях в Экибастузе - Абылкаир Скаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром возникла проблема в теплосетях нескольких многоквартирных и частных домов. Об этом заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 ноября, утром, возникла проблема в теплосетях 25 многоквартирных домах и 90 частных домов. То есть, эти дома пока не принимают тепло, хотя в сети горячая вода есть. Нам нужно восстановить внутреннюю систему отопления в этих домах. Для этого на помощь из других городов прибыли бригады. Кроме того, жителям оставшихся без тепла, организована доставка отопительных приборов. Работа по восстановлению теплоснабжения Экибастуза продолжается и находится под моим контролем», - заявил в ходе заседания Правительства аким области Абылкаир Скаков.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.



