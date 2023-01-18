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    Еще одну партию секретных документов нашли помощники Джо Байдена

    18 Января 2023, 22:14

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Искать документы стали после того, как была обнаружена первая партия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    Старший советник Белого дома Ян Сэмс сообщил, что из-за продолжающегося расследования министерства юстиции, администрация президента Джо Байдена не может назвать точное количество документов, разгласить их содержание и специфику, поскольку их сразу передали в соответствующие органы.

    Первый пакет секретных документов нашли частные адвокаты Джо Байдена 2 ноября прошлого года в его доме в Уилмингтоне штата Делавэр, который использовался в качестве офиса с 2017 по 2020 годы в период пребывания Джо Байдена на должности вице-президента. Адвокаты передали материалы в Национальный архив, который уведомил об этом Министерство юстиции.

    Как стало известно, в конце декабря адвокаты Джо Байдена нашли второй пакет секретных документов в том же особняке и передали их в Министерство юстиции.

    Союзники по Демократической партии призвали Джо Байдена быть более открытым и рассказать общественности, как эти документы оказались в его офисе и аналитическом центре в Вашингтоне.

    Республиканцы, которые возглавляют Палату представителей, начали собственное расследование и постараются воспользоваться этим в преддверии президентской гонки в 2024 году.


    Фото: tass.ru

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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