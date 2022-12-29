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    Еще одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана

    29 Декабря 2022, 02:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 29 декабря 2022 года в 01 час 17 минут 08 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 258 км на юго-восток от города Алматы на границе Китая и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.86° с.ш. 79.46° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Как ранее сообщалось, алматинцы почувствовали землетрясение, которое произошло 28 декабря в 23:17.
    Алматы Происшествия Кыргызстан МЧС Землетрясение Граница Катар
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