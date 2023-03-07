Еще один маслоэкстракционный завод построит инвестор в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на территории специальной экономической зоны Qyzyljar зарегистрировали восьмого участника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, удостоверение участника СЭЗ получило ТОО «Atameken-Аgro-Оils». Компания планирует реализовать проект по строительству маслоэкстракционного завода производственной мощностью 1 200 тонн переработки в сутки.

«На заводе создадут более 250 новых рабочих мест. Сейчас ведутся предпроектные и изыскательные работы. Ввод завода в эксплуатацию планируется в 2024 году», - добавили в управлении.

В специальной экономической зоне Qyzyljar с момента ее создания зарегистрировались семь предприятий. Два проекта реализовали.

В этом году в Петропавловске должны запустить маслоэкстракционный завод, мощность которого позволит перерабатывать 370 тысяч тонн масличных в год.

Также в этом году в регионе масличными планируют засеять около 1 млн га.