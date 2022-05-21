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    Еще один человек погиб при взрыве около роддома в Шымкенте

    21 Мая 2022, 18:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число погибших из-за взрыва в Шымкенте увеличилось до трех. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава РК, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, в Шымкенте в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв.

    «К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 г.р., рабочий Ш., 1980 г.р. и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города», - говорится в сообщении Минздрава РК.

    В результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки. По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление.

    На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы также в другие медорганизации Шымкента.

    «Организована работа группы психологов. В экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорожденных по Туркестанской области. Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальной помощи на селе, так как ОПЦ№1 выполнял функции третьего уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорожденных из семи районов области. Консультацию пострадавшим оказывают врачи ННЦ хирургии им. А. Сызганова», - добавили в ведомстве.

    Минздрав РК также сообщает о том, что готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.

    Ситуация находится на контроле Министерства, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава РК.

    «Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Для помощи пострадавшим и расследования этой трагедии ведомством будут приняты все необходимые меры», - говорится в сообщении Минздрава.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Шымкент Взрыв
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