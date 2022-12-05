Еще несколько финпирамид выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мошенники используют названия известных брендов, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовых пирамид, таких как «LV Force», «World Business Consulting», «TheFinico», «Caspian Crocus», «B2B Jewelry», «ПК Елімай-2019», «Мебельный проект Нур», «Лидер», «Лидер капитал-168», «Нарымбетова», «Hermes-LTD» и многие другие.

«Они реализовали преступные схемы отъема средств у граждан, прикрываясь различными видами деятельности от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости. Несмотря на то, что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции преступников за честный вид заработка», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Агентство по финансовому мониторингу проводит уроки финансовой безопасности и грамотности среди школьников и студентов, применяет современные технологии для выявления сайтов и аккаунтов с признаками финансовых пирамид, а также призывает граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании.

Недавно финансовую пирамиду под видом автоломбарда выявили на территории Актюбинской области.



