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    ЕС выделил Турции кредит на €1 млрд на восстановление после землетрясения

    20 Марта 2023, 22:31

    БРЮССЕЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия на восстановление после землетрясений 6 февраля выделила Турции кредит на €1 млрд, на гуманитарную помощь Сирии выделено €108 млн. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая в Брюсселе международную конференцию доноров помощи Турции и Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Я рада сообщить, что Еврокомиссия выделит кредит в €1 млрд на поддержку Турции. Мы также выделим €108 млн на гуманитарную помощь и первоначальное восстановление Сирии. Страны ЕС и европейские финансовые институты сделают дополнительные взносы, - сказала она. - Мы должны вместе обеспечить восстановление страны, обеспечить строительство домов для тысяч людей с высшим уровнем сейсмической устойчивости».

    Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Турция Евросоюз Мировые новости Землетрясение в Турции
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