ЕС намерен к 2030 году обеспечить доступ к безопасным источникам питьевой воды для 70 млн человек

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По случаю Всемирного дня водных ресурсов и Водной конференции ООН Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сделали отдельное заявление, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, представители Евросоюза призывают к смелым глобальным действиям в области водных ресурсов для защиты глобальных источников и снабжения водой.

«Сейчас, как никогда, мир сталкивается с кризисом нехватки водных ресурсов из-за изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды. Это не только особенно серьезная проблема для 40% населения земного шара, проживающего в пострадавших районах, но и жизненно важная для всех нас», - говорится в заявлении.

В 2022 году наблюдалась сильнейшая за последние 500 лет засуха, и ожидается, что эта тенденция сохранится. 2 млрд человек в мире не имеют доступа к безопасной воде, в то время как почти половина населения земного шара – 3,6 млрд человек – не имеют безопасных санитарных условий. Доступ к безопасной питьевой воде является основополагающим правом человека. Евросоюз продолжает поддерживать всеобщий доступ к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены посредством своего сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи.

«В 2014-2020 гг. ЕС инвестировал на эти цели 3,7 млрд евро. К 2030 году ЕС ставит перед собой цель обеспечить доступ 70 млн человек к улучшенным источникам питьевой воды и/или средствам санитарии. Мы также будем стремиться мобилизовать частный сектор с помощью инновационного финансирования», - отмечается в тексте заявления.

«Команда Европы» (Team Europe) выделяет более 1,1 млрд евро на трансграничное водное сотрудничество, работая над улучшением управления, знаний и инвестиций с более чем 47 странами в 18 крупных трансграничных водных бассейнах.

Нехватка воды также является движущей силой геополитической нестабильности и провоцирует конфликты. Устойчивое управление водными ресурсами и трансграничное сотрудничество являются мощными инструментами для предотвращения конфликтов, что доказано работой и опытом ЕС в этой области.

Конференция ООН по водным ресурсам должна стать началом нового глобального взаимодействия по повышению нашей коллективной устойчивости к водным проблемам, отметили в Еврокомиссии.

«Миру нужна смелая программа действий в области водных ресурсов для здоровья и процветания людей и планеты. Мы не можем позволить себе быть самодовольными, и мы готовы внести свой вклад в создание устойчивого к воде мира», - отметил Жозеп Боррель.



