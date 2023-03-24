Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    ЕС намерен к 2030 году обеспечить доступ к безопасным источникам питьевой воды для 70 млн человек

    24 Марта 2023, 00:33

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По случаю Всемирного дня водных ресурсов и Водной конференции ООН Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сделали отдельное заявление, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, представители Евросоюза призывают к смелым глобальным действиям в области водных ресурсов для защиты глобальных источников и снабжения водой.

    «Сейчас, как никогда, мир сталкивается с кризисом нехватки водных ресурсов из-за изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды. Это не только особенно серьезная проблема для 40% населения земного шара, проживающего в пострадавших районах, но и жизненно важная для всех нас», - говорится в заявлении.

    В 2022 году наблюдалась сильнейшая за последние 500 лет засуха, и ожидается, что эта тенденция сохранится. 2 млрд человек в мире не имеют доступа к безопасной воде, в то время как почти половина населения земного шара – 3,6 млрд человек – не имеют безопасных санитарных условий. Доступ к безопасной питьевой воде является основополагающим правом человека. Евросоюз продолжает поддерживать всеобщий доступ к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены посредством своего сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи.

    «В 2014-2020 гг. ЕС инвестировал на эти цели 3,7 млрд евро. К 2030 году ЕС ставит перед собой цель обеспечить доступ 70 млн человек к улучшенным источникам питьевой воды и/или средствам санитарии. Мы также будем стремиться мобилизовать частный сектор с помощью инновационного финансирования», - отмечается в тексте заявления.

    «Команда Европы» (Team Europe) выделяет более 1,1 млрд евро на трансграничное водное сотрудничество, работая над улучшением управления, знаний и инвестиций с более чем 47 странами в 18 крупных трансграничных водных бассейнах.

    Нехватка воды также является движущей силой геополитической нестабильности и провоцирует конфликты. Устойчивое управление водными ресурсами и трансграничное сотрудничество являются мощными инструментами для предотвращения конфликтов, что доказано работой и опытом ЕС в этой области.

    Конференция ООН по водным ресурсам должна стать началом нового глобального взаимодействия по повышению нашей коллективной устойчивости к водным проблемам, отметили в Еврокомиссии.

    «Миру нужна смелая программа действий в области водных ресурсов для здоровья и процветания людей и планеты. Мы не можем позволить себе быть самодовольными, и мы готовы внести свой вклад в создание устойчивого к воде мира», - отметил Жозеп Боррель.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Мировые новости Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
    Горячую воду отключили в многоэтажках Уральска из-за изношенных от талых вод трубопроводов
    Создана дорожная карта по восстановлению финансово-экономической стабильности «Казводхоза»
    Долги «Казводхоза» перед международными финансовыми организациями превышают 100 млрд тенге
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров