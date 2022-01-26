Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан.

Саденов Ержан Сапарбекович

Дата рождения: 24.10.1968

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (1993);

Карагандинская высшая школа КНБ Республики Казахстан (1998)

Трудовой стаж:

Оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994);

Старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО (1994-1995);

Начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорска ВКО (1995-1996);

Начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорску ВКО (1996);

Заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянску УГСК по ВКО (1996-1997);

Начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998);

Начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (26.02.1998-19.05.1998);

Сотрудник УВД ВКО (19.05.1998-01.07.1998);

Начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (01.07.1998-17.02.2000);

Начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (17.02.2000-13.02.2004);

Начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (13.02.2004-27.09.2006);

Начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (27.09.2006-02.06.2008);

Начальник ОВД г. Риддер ДВД ВКО (02.06.2008-05.05.2009);

Начальник УВД г. Усть-Каменогорска ДВД ВКО (05.05.2009-22.08.2009);

Первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (22.08.2009-22.01.2013);

Начальник Департамента «Р» МВД Республики Казахстан (22.01.2013-10.03.2015);

Исполняющий обязанности начальника Департамента внутренних дел на транспорте (10.03.2015-18.03.2015);

Начальник Департамента внутренних дел на транспорте (18.03.2015-03.06.2016);

Начальник Департамента полиции Акмолинской области (06.2016-04.2019);

Начальник Департамента полиции города Нур-Султан (с 04.2019)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Генерал-майор полиции (с 04.05.2020)

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.