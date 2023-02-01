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    Ермухамет Ертысбаев заявил о «предателях» в Народной партии Казахстана

    1 Февраля 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил о «предателях» в рядах партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У меня лично и у нашей партии много врагов. На нашу партию постоянно нападают, я в центре внимания. Есть и предатели. Они предали нашу партию, вступили в другую, и нагло хотят пройти от другой партии в Парламент. Это позор. На нашу партию идут нападки. И если, как меня предупредили, я сейчас собьюсь на предвыборную риторику, нашу партию снимут», - сказал Ермухамет Ертысбаев на брифинге в ЦИК.

    Ранее сегодня Народная партия Казахстана зарегистрировала документы в Центральной избирательной комиссии.

    Е. Ертысбаев пообещал уступить свое место другому, в том случае, если фракция партии в Парламенте будет небольшой.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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