Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Ермухамет Ертысбаев заявил, что уступит свое место, если фракция НПК в Мажилисе будет небольшая

    30 Января 2023, 19:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что уступит свое место другому в случае прохождения на выборах в Мажилис, если фракция возглавляемой им партии будет небольшая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мне многие журналисты, партийцы задают вопрос, пойду ли я в Мажилис? Я вам честно отвечу, если мы одержим победу в 35-40 депутатов, конечно, я пойду. Чтобы быстро все наши идеи, программные установки, то есть все, что здесь прозвучало с этой трибуны, воплотить в жизнь в кратчайшие сроки», - сказал Ермухамет Ертысбаев, выступая на ХХIII внеочередном съезде Народной партии Казахстана

    Однако спикер добавил, что может все случится.

    «Если будет фракция небольшая, там 10-12-15 человек, я вам честно говорю, я свое место уступлю другому в списке. А сам буду дальше заниматься становлением и развитием нашей партии. Весь остаток своей жизни я хочу посвятить тому, чтобы мощная социал-демократическая народная партия была в нашей стране!», - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

    Он также заявил, что с апреля 2022 года партия пополнилась десятками тысяч новых членов и превратилась в мощную политическую силу, и озвучил прогноз, что при честном подсчете партия завоюет на выборах 40-45 мест в Мажилисе.

    Как сообщалось ранее, НПК утвердила предвыборную программу и список кандидатов в депутаты.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Политические партии Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новый Парламент обещает быть более активным – Еркин Тукумов
    Известный эколог Айжан Скакова вступила в ряды партии «Байтак»
    Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты
    Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты
    Популярное
    1 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
    2 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
    3 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    4 Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
    5 Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области
    Новости партнеров