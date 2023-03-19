Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Ермухамет Ертысбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса

    19 Марта 2023, 19:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев принял участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов. Он проголосовал на избирательном участке № 137, расположенном в здании Дворца Школьников им. М. Утемисова в Астане, передает МИА «Казинформ».

    «Прошедшая парламентская избирательная кампания – это первый и самый крупный шаг к строительству Нового Казахстана», – заявил Ермухамет Ертысбаев, выйдя с избирательного участка.

    Он отметил, что положительные изменения стали возможны благодаря инициативам Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Казахстан твердо встал на курс политических реформ.

    «Президент остался верен своему слову, – подчеркнул глава НПК. – Несмотря на сложную международную ситуацию и непростое внутреннее положение, парламентские выборы состоялись».

    По его словам, нынешняя предвыборная гонка заметно отличается от предыдущих. Изменилась система, превратившись из мажоритарной в смешанную, к выборам допущены не только представители партий, но и беспартийные общественные лидеры, ставшие самовыдвиженцами. Все это добавило участникам немало энтузиазма и воли к победе.

    «Это самые интересные, содержательные и по-настоящему конкурентные выборы за все 30 лет Независимости нашей страны», – отметил Ермухамет Ертысбаев.

    По мнению председателя Народной партии, прошедшая электоральная кампания наглядно показала, что народ Казахстана перестал быть объектом политики, а стал ее субъектом, принимающим решения и ответственным за судьбу своей страны.

    «Это победа всего народа. Мы стали политической нацией, – подытожил глава НПК. – Мы хотим Справедливого Нового Казахстана – вот главный итог прошедшей парламентской избирательной кампании».

    Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов проходят сегодня, 19 марта 2023 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Мажилис Выборы Политические партии Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров