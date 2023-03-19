Ермаганбет Булекпаев проголосовал на выборах в Мажилис и маслихаты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев проголосовал на выборах в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отдал свой голос на избирательном участке № 17 во Дворце культуры горняков.

«На нашем участке зарегистрировано 2178 избирателей. Для людей с ограниченными возможностями созданы все необходимые условия», – сообщил председатель участковой комиссии № 17 Ерлан Кулымбетов.

Процесс голосования отслеживают независимые наблюдатели.

Напомним, в Карагандинской области 654 участка для голосования. Зарегистрирован 761 471 избиратель, из них впервые голосующих – 12 735.



