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    Ермаганбет Булекпаев проголосовал на выборах в Мажилис и маслихаты

    19 Марта 2023, 09:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев проголосовал на выборах в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона отдал свой голос на избирательном участке № 17 во Дворце культуры горняков.

    «На нашем участке зарегистрировано 2178 избирателей. Для людей с ограниченными возможностями созданы все необходимые условия», – сообщил председатель участковой комиссии № 17 Ерлан Кулымбетов.

    Процесс голосования отслеживают независимые наблюдатели.

    Напомним, в Карагандинской области 654 участка для голосования. Зарегистрирован 761 471 избиратель, из них впервые голосующих – 12 735.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Выборы Выборы в Мажилис
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