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    Ерлан Саиров призвал проверить целевое использование средств, выделенных на магистральные сети

    30 Ноября 2022, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров призывает проверить целевое использование средств, выделенных на модернизацию магистральных сетей и ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что миллиарды тенге государство выделило из бюджета на модернизацию магистральных сетей в РК.

    «Они были выделены в том числе представителям этих олигархических групп. Поэтому я попросил, чтобы Генеральная прокуратура проверила насколько адресно были использованы эти народные средства», - сказал Ерлан Саиров.

    На вопрос, были ли уже выявлены факты нецелевого использования этих средств, мажилисмен ответил: «Этот вопрос в компетенции правоохранительных органов, я считаю, что они разберутся».

    Ранее Ерлан Саиров заявил, что олигархи при возвращении ТЭЦ государству должны возместить ущерб и выплатить компенсацию населению.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Павлодарская область Мажилис Экибастуз ТЭЦ
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