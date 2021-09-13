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    Ерлан Кожагапанов назначен советником Премьер-Министра РК

    13 Сентября 2021, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Ерлан Кожагапанов назначен на должность советника Премьер-Министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

    В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Алматинский государственный университет им. Абая, Российскую Таможенную академию.

    Трудовую деятельность начал в 1989 году.

    В 1990-1994 годы занимался предпринимательской деятельностью.

    В 1994-2007 годы работал в государственных органах и предприятиях.

    В 2007-2013 годы занимал должность заместителя акима Астаны.

    В 2013-2016 годы работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК.

    С декабря 2016 по ноябрь 2017 года занимал должность и.о. советника, советника Премьер-Министра РК.

    2017-2020 годы — вице-министр культуры и спорта РК.

    В 2020-2021 годы — первый заместитель акима Алматы.

    С апреля 2021 года по настоящее время являлся вице-министром культуры и спорта РК.

    Автор:

    Премьер-министр РК Назначения
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