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    Ерлан Кошанов призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию Агентства по биологической безопасности

    18 Мая 2023, 17:42

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации Парламента Казахстана принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Минске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о политических реформах в Казахстане и итогах прошедших выборов в Мажилис. Он поблагодарил коллег из парламентов стран-участниц за направление своих представителей в составе мониторинговой миссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по наблюдению за выборами.

    Спикер Мажилиса подчеркнул, что Парламентская Ассамблея ОДКБ зарекомендовала себя значимой диалоговой площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы международной и региональной политики, разрабатываются модельные законы. Ерлан Кошанов акцентировал внимание членов Совета на важности обеспечения биологической безопасности в регионе.


    «Как известно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании в рамках ООН Международного Агентства по биологической безопасности. Работа в этом направлении ведется. Уверен, что наша инициатива будет поддержана международным сообществом, в том числе нашими партнерами по ОДКБ», – обратился Ерлан Кошанов к коллегам.

    Главы делегаций встретились с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

    В ходе визита состоялся также ряд двусторонних встреч.


    На встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко Спикер Мажилиса подчеркнул, что межпарламентское взаимодействие является важной составляющей казахстанско-белорусских отношений.

    «Парламентарии двух стран должны активнее участвовать в реализации договоренностей руководства двух стран. Мы намерены также укреплять наше взаимодействие в рамках Межпарламентского Союза, МПА СНГ, Парламентских Ассамблей ОДКБ и ОБСЕ», – заявил Ерлан Кошанов.

    На полях Совета ПА ОДКБ также прошли плодотворные встречи Ерлана Кошанова с председателем Парламента Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой и спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Мажилис Беларусь Ерлан Кошанов
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