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    Ерлан Кошанов предложил переименовать партию партию «Nur Otan» в «Аманат»

    1 Марта 2022, 11:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию партию «Nur Otan» в «Аманат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы обязаны возродить единство страны, целостность народа, мир среди наций, трудолюбие нашему будущему поколению. Мы всегда должны быть верны предкам, землю и этот народ нам доверили наши предки. Мы его должны передать следующим поколениям. Это наш родовой долг. Поэтому, мы считаем целесообразным, чтобы самая главная политическая организация страны называлась «Аманат». В этой связи сегодня на съезде депутаты фракции Мажилиса предлагают переименовать партию в «Аманат», - сказал Ерлан Кошанов во время внеочередного съезда партии.

    Напомним, под председательством Президента Казахстана, Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева в онлайн-режиме проходит внеочередной XXII съезд партии.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Нур Отан Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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