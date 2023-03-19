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    Ерлан Кошанов отдал свой голос на выборах

    19 Марта 2023, 08:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свой голос он отдал на избирательном участке №110, организованном в Астане по улице Кунаева, 6. По словам Ерлана Кошанова, организация выборов на высоком уровне. Люди активно голосуют. Вместе с тем он уверен, что выборы пройдут честно. За ходом голосования следят наблюдатели, в том числе международные.

    «Избранные депутаты решат, кто будет председателем Мажилиса. Кто будет в новом Парламенте, это решит народ», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов об ожиданиях по итогам выборов.

    Также он сообщил, на что чаще всего жалуются жители в разных регионах Казахстана.

    «Требуют, чтобы лучше жили. Многие вопросы, которые нам задавали – в компетенции местных исполнительных органов. Я в этом убедился, это вопросы дорог, водоснабжения, многие вопросы элементарные бытовые», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что к голосованию приступили все 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. 59 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Анеля Касымова

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