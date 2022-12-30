Ерлан Кошанов: Мажилис еще раз рассмотрит итоги расследования январских событий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В начале нового года Мажилис Парламента еще раз рассмотрит итоги расследования январских событий. Об этом заявил спикер палаты Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стенах Мажилиса заслушивали предварительные итоги расследования январских событий. Конечно, мы и дальше будем обсуждать данный вопрос и депутаты будут держать этот вопрос на своем контроле. В начале нового года мы еще раз рассмотрим данный вопрос», - заявил Ерлан Кошанов на пленарном заседании Мажилиса.

Вместе с тем, подводя итоги Мажилиса в этом году, спикер отметил, что депутаты активно работали с общественностью, выезжали в регионы, населенные пункты.

«Считаю, что надо и дальше продолжать активную работу. В следующем году перед нами стоят еще более важные задачи», - сказал Е. Кошанов.

«Мажилис Парламента намерен начать свою работу в новых конституционных условиях. Мажилис будет принимать законы самостоятельно. В 2023 году пройдут выборы в Мажилис. Это касается нас напрямую. В открытой конкурентной борьбе мы должны заручиться поддержкой граждан. Поэтому важно активно работать, не замедляя темп», - обратился к депутатам спикер Мажилиса.

Ранее сообщалось, что в работе Мажилиса в текущем году находилось 154 проекта закона. Рассмотрено и направлено в Сенат 93 законопроекта. 75 из них подписаны Президентом.



