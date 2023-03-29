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    Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента

    29 Марта 2023, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю кандидатуру председателя партии «AMANAT» Кошанова Ерлана Жакановича. Ерлан Жаканович работал в регионах, показал себя как профессиональный государственный служащий. Был депутатом Сената первого созыва, акимом Карагандинской области, руководителем Администрации Президента, также председателем Мажилиса VII созыва, председатель партии «AMANAT», - заявил ранее депутат Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов.

    Депутаты приняли постановление о внесении бюллетеня для тайного голосования кандидатуры Ерлана Кошанова.

    Счетная комиссия провела тайное голосование и определила его результаты, в ходе которого кандидатура Ерлана Кошанова была единогласно поддержана.

    Ерлан Кошанов поблагодарил депутатский корпус за поддержку.

    «Разрешите высказать слова искренней благодарности за доверие, которое вы мне оказали, избрав меня председателем Мажилиса Парламента. Для меня это высокая честь и огромная ответственность прежде всего перед народом Казахстана и вами. Я приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать высокое доверие и дальше будем реализовывать реформы Главы государства. Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев, открывая первую сессию Парламента нового созыва, задал четкие ориентиры нашей работы. Теперь наша общая задача - качественно, своевременно и законодательно обеспечить реализацию озвученных инициатив. Главное - доверие народа», - заявил Ерлан Кошанов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Назначения Ерлан Кошанов
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