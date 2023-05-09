Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Победы Государственный советник РК Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, гражданского общества и молодежные активисты.

Участники церемонии почтили минутой молчания память казахстанских воинов, героически сражавшихся за Победу.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой в столице и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.



