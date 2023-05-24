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    Ерлан Карин провел заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

    24 Мая 2023, 18:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    На заседании рассмотрен ход реализации исследовательской, издательской и архивной работы Государственной комиссии.

    В ходе мероприятия анонсированы планы по изданию в 2023 году очередного блока сборников материалов и документов, посвященных истории политических репрессий.

    Также учеными и экспертами представлены результаты научных проектов, ориентированных на углубленное изучение и анализ материалов, связанных с тематикой политических репрессий периода 20-50-х годов XX столетия.

    Кроме того, на заседании рассмотрен ход исполнения программы целевого финансирования, реализуемой в целях поддержки ученых и исследователей для организации изыскательской работы.

    По итогам заседания даны поручения, направленные на реализацию ключевых задач Государственной комиссии по развитию издательской деятельности, продолжению научно-исследовательской работы, систематизации и фондированию архивной базы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Ерлан Карин Репрессии Госсоветник РК
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