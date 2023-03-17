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    Ерлан Карин провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами

    17 Марта 2023, 11:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин встретился с руководителем краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Ирен Хараламбидес и главой делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рейнхольдом Лопаткой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Госсоветник проинформировал собеседников об изменениях в избирательной системе и выборном процессе в рамках масштабных политических реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Было подчеркнуто, что в Казахстане обеспечены необходимые условия для полноценного наблюдения за ходом подготовки и проведения парламентских выборов. И участие международных наблюдателей ОБСЕ способствует открытости и прозрачности избирательного процесса.

    В свою очередь, И.Хараламбидес и Р.Лопатка выразили поддержку демократическому развитию Казахстана и отметили, что депутаты Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с особым интересом наблюдают за ходом системной трансформации всех основных политических институтов в рамках проводимых в Казахстане реформ.

    Делегация Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в составе порядка 80 парламентариев прибыла в Казахстан для наблюдения за предстоящими 19 марта выборами в Мажилис Парламента РК. Это – двенадцатая миссия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане с 1994 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОБСЕ Выборы Ерлан Карин Госсоветник РК
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