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    Ерлан Карин поручил качественно провести мероприятия к 30-летию Госсимволов РК

    15 Апреля 2022, 18:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе заседания с докладом об основных мероприятиях, приуроченных к 30-летию Государственных символов Республики Казахстан, выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев, который подробно остановился на организационно-подготовительных работах и запланированных культурно-массовых мероприятиях.

    Кроме того, о проводимой работе по пропаганде, применению и использованию Государственных символов выступили акимы регионов, в частности, города Шымкента, Кызылординской и Актюбинской областей.

    В свою очередь, Государственный секретарь отметил, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в 2020 году были пересмотрены нормативные акты в сфере госсимволов в сторону либерализации. В этой связи он поручил дополнительно проработать вопросы более широкого использования государственных символов, в особенности Государственного флага.

    Председатель комиссии подчеркнул, что Государственные символы обладают объединяющим потенциалом нашего общества и являются неотъемлемыми атрибутами государства, олицетворяющими его суверенитет и идентичность.

    По итогам заседания госорганам дан ряд поручений, в том числе по качественному проведению общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 30-летию Государственных символов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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