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    Ерлан Карин обсудил с учеными ход подготовки академического издания по истории Казахстана

    28 Ноября 2022, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел встречу в Институте истории и этнологии имени Чокана Валиханова с ведущими учеными-историками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки нового многотомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», подготовить которое Глава государства поручил в своей статье «Независимость превыше всего».

    Издание будет подготовлено с использованием современных концептуальных подходов, а также на основе анализа новых выявленных исторических источников в зарубежных архивах и библиотеках.

    В работу вовлечены ведущие отечественные ученые-историки Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, Института истории государства, Института археологии им. А. Маргулана, Института востоковедения им. Р. Сулейменова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби, Международной тюркской академии, Института Улуса Джучи и других гуманитарных НИИ, вузов страны, а также ученые ближнего и дальнего зарубежья.

    Фото: akorda.kz
    Наука История Казахстана Ерлан Карин
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