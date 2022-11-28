Ерлан Карин обсудил с учеными ход подготовки академического издания по истории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел встречу в Институте истории и этнологии имени Чокана Валиханова с ведущими учеными-историками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки нового многотомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», подготовить которое Глава государства поручил в своей статье «Независимость превыше всего».

Издание будет подготовлено с использованием современных концептуальных подходов, а также на основе анализа новых выявленных исторических источников в зарубежных архивах и библиотеках.

В работу вовлечены ведущие отечественные ученые-историки Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, Института истории государства, Института археологии им. А. Маргулана, Института востоковедения им. Р. Сулейменова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби, Международной тюркской академии, Института Улуса Джучи и других гуманитарных НИИ, вузов страны, а также ученые ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: akorda.kz



