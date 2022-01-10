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    Ерлан Карин о привлечении сил ОДКБ: Счет шел на минуты

    10 Января 2022, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Ерлан Карин высказался о привлечении миротворческих сил ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Была очень критическая ситуация. Счет шел на минуты, часы, без преувеличения. Необходимо было принимать жесткие решительные действия. Привлечение сил миротворческого контингента ОДКБ сорвало все планы по дестабилизации», - сказал Госсек в эфире телеканала «Хабар 24».

    По его словам, благодаря привлечению сил ОДКБ удалось сосредоточить внутренние силы правоохранительных органов, армии на проведении контртеррористической операции. А миротворческий контингент задействуется только лишь на функциях охраны стратегических объектов.

    Он заверил, что после завершения кризиса ни один иностранный солдат не останется в Казахстане.

    «Здесь я вижу разного рода спекуляции, конечно, среди наших некоторых экспертов. К сожалению, эти события оцениваются по трафарету, по старым лекалам. И происходит манипуляция общественным мнением. Пытаются сыграть на устоявшихся стереотипах. Якобы, это мирные акции, протесты, беспорядки и так далее. Плюс спекулируют на теме привлечения миротворческого контингента ОДКБ», - добавил Ерлан Карин.

    Ранее Ерлан Карин заявил, что в отношении Казахстана был применен весь арсенал приемов подрыва ситуации с целью разрушения целостности государства.

    Автор:

    Анеля Касымова

    ОДКБ Политика Ерлан Карин ЧП-2022
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