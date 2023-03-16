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    Ерлан Карин – о Послании Президента: Беспрецедентные по масштабу преобразования реализованы менее чем за год

    16 Марта 2023, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане менее чем за год реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни, заявил Государственный советник РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Год назад Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании представил комплексную программу реформ. В результате в стране менее чем за год были реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни. Во-первых, впервые с 1995 года состоялся общенациональный референдум, на котором граждане поддержали конституционную реформу. Поправки затронули 8 из 9 разделов, 33 из 98 статей Конституции – фактически поменялась треть Основного закона страны. В дальнейшем были внесены поправки в 7 конституционных законов, 15 кодексов и 29 законов. Во-вторых, осуществлены новые политические реформы. Введен однократный семилетний срок президентства. Изменен порядок формирования и усилены полномочия Парламента и маслихатов. Начал свою работу Конституционный Суд, срок полномочий судей которого дольше чем у Президента и депутатов Парламента. Упрощена процедура регистрации политических партий, благодаря чему зарегистрированы две новые партии», - написал Ерлан Карин в Telegram.

    По его словам, таким образом была сформирована новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

    «В-третьих, завершается процесс системной перезагрузки ключевых государственных институтов. Состоялись выборы Президента, депутатов Сената. 19 марта по новой смешанной системе (партийным спискам и одномандатным округам) будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов. В-четвертых, проведена реформа административно-территориального устройства страны. Созданы три новые области – Абай, Жетісу, Ұлытау, а центр Алматинской области перенесен в г. Қонаев. В-пятых, продолжилось формирование новой модели конструктивного партнерства государства и гражданского общества. Ее ключевым элементом стал Ұлттық құрылтай, первое заседание которого прошло в Улытау, а второе состоится в Туркестане. Самое главное – реформы Главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны», - резюмировал Ерлан Карин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Ерлан Карин Послание Президента РК-2022 Госсоветник РК
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