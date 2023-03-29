Ерлан Карин назвал основные месседжи в речи Президента РК на открытии первой сессии Парламента VIII созыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный Советник Республики Казахстан Ерлан Карин перечислил основные пункты в выступлении Президента РК Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, передает МИА «Казинформ».

По словам Ерлана Карина, в сегодняшнем выступлении Президента можно выделить следующие ключевые месседжи:

1. Политические реформы будут продолжены, предстоит дальнейшее совершенствование политической системы.

2. Казахстан – единственная страна в геополитическом окружении, проводящая такие глубинные реформы, которые задают новый тренд развития.

3. Глава государства в своей речи впервые упомянул не только партию «AMANAT», но и все другие парламентские партии, тем самым подтвердив свой статус «надпартийного политического арбитра».

4. Основное внимание государства переносится на решение актуальных экономических проблем.

5. Теперь в фокусе экономической политики государства – развитие малого и среднего бизнеса.

6. Президент подчеркнул социальную ориентированность своего курса, обозначив меры государственной поддержки фактически всех основных социальных страт.

7. Президент предложил пересмотреть подходы к стратегическому планированию на долгосрочную перспективу с учетом глобальных тенденций.

«Главное, что в достижении ключевой цели – повышении благосостояния граждан и формировании нового качества нации – Президент опирается на сформулированные им ранее идеологемы: верховенство закона, единство народа, социальную справедливость и внутриполитическую стабильность», - написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва можно ознакомиться здесь.



