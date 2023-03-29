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    Ерлан Карин назвал основные месседжи в речи Президента РК на открытии первой сессии Парламента VIII созыва

    29 Марта 2023, 14:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный Советник Республики Казахстан Ерлан Карин перечислил основные пункты в выступлении Президента РК Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, передает МИА «Казинформ».

    По словам Ерлана Карина, в сегодняшнем выступлении Президента можно выделить следующие ключевые месседжи:

    1. Политические реформы будут продолжены, предстоит дальнейшее совершенствование политической системы.

    2. Казахстан – единственная страна в геополитическом окружении, проводящая такие глубинные реформы, которые задают новый тренд развития.

    3. Глава государства в своей речи впервые упомянул не только партию «AMANAT», но и все другие парламентские партии, тем самым подтвердив свой статус «надпартийного политического арбитра».

    4. Основное внимание государства переносится на решение актуальных экономических проблем.

    5. Теперь в фокусе экономической политики государства – развитие малого и среднего бизнеса.

    6. Президент подчеркнул социальную ориентированность своего курса, обозначив меры государственной поддержки фактически всех основных социальных страт.

    7. Президент предложил пересмотреть подходы к стратегическому планированию на долгосрочную перспективу с учетом глобальных тенденций.

    «Главное, что в достижении ключевой цели – повышении благосостояния граждан и формировании нового качества нации – Президент опирается на сформулированные им ранее идеологемы: верховенство закона, единство народа, социальную справедливость и внутриполитическую стабильность», - написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

    С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Политика Ерлан Карин Госсоветник РК Токаев Касым-Жомарт
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