Ерлан Галиев назначен руководителем аппарата акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ерлан Сагындыкович Галиев назначен руководителем аппарата акима Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Галиев родился в Караганде в 1982 году. Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента юстиции Карагандинской области, также работал в этом ведомстве главным специалистом, начальником отдела.

С 2008 по 2011 год был заместителем начальника управления юстиции города Темиртау, заместителем начальника управления юстиции Абайского района Карагандинской области.

Затем работал советником акима города Шахтинска, руководителем аппарата акима города.

С 2015 по 2018 год руководил отделом информационных технологий аппарата акима Атырауской области.

С марта 2018-го и по настоящее время занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.

Ерлан Галиев имеет три высших образования: в 2003 году окончил Казахскую государственную юридическую академию; в 2006-м – Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова; в 2012-м – Современный гуманитарно-технический институт. Специальности - юрист, магистр права, бакалавр экономики.

фото акимат Карагандинской области



