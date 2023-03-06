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    Еркебулан Дауылбаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

    6 Марта 2023, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Дауылбаев Еркебулан Абилханович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области.

    Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.

    Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора, заместителя руководителя департамента таможенного контроля по ЮКО Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.

    В разные годы занимал руководящие должности в акимате Южно-Казахстанской области.

    2017-2018 гг. — заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

    2018-2020 гг. — заместитель акима Жамбылской области.

    2020-2021 гг. — заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

    2021-2022 гг. — государственный инспектор Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

    С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Отставки МИИР РК
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