Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Ерхан Мурат из Атырау стал чемпионом Европы по дзюдо

    13 Марта 2023, 14:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ерхан Мурат из Атырау стал чемпионом Кубка Европы по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

    С 10 по 12 марта в городе Загреб, Хорватия, прошел Кубок Европы по дзюдо среди подростков 2006-2008 годов. В соревнованиях приняли участие лучшие мастера татами из 35 стран. Е. Мурат, представлявший Атыраускую область в весовой категории 50 кг, одержал победу над соперниками из Италии, Украины, Грузии, Израиля, Венгрии.

    «Подготовка к Кубку Европы, которую мы провели в феврале в Астане, прошла хорошо. Мой ученик стал чемпионом, это – результат усердной работы. Поздравляю с нашей общей победой», – сказал личный тренер дзюдоиста Салимгерей Нурболганов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Спорт Дзюдо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик  сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии
    Казахстан сыграет с Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024
    Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая