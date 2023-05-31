Ергали Егемберды назначен руководителем аппарата Министерства финансов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Егемберды Ергали Куандыкулы назначен руководителем аппарата Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ергали Егемберды родился в 1977 году в Шымкенте.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Дипломатическую академию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Бостонский Университет (США).

Трудовую деятельность начал в 1998 году юристом финансового управления Астаны.

С 2000 по 2001 годы — главный специалист государственно-правового отдела аппарата акима Астаны.

С 2001 по 2002 годы — начальник отдела учета мониторинга и правового обеспечения генеральной дирекции свободной экономической зоны «Астана – новый город», заместитель начальника Управления по организации торговли и выдачи разовых талонов на рынках Астаны.

С 2002 по 2003 годы работал начальником отдела юридической и кадровой службы Управления бухгалтерского учета, организационной и правовой работы Комитета по связи и информации Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2003 году занимал должность вице-президента ОАО «Афдан».

В 2004 году работал заместителем начальника департамента жилья Астаны.

С 2004 по 2006 годы — заместитель акима района Сарыарка Астаны.

С 2006 по 2007 годы — начальник Управления по выдаче разовых талонов Карагандинской области.

С 2007 по 2008 годы — и.о. заместителя акима, аким Караганды.

С 2008 по 2009 годы работал акимом района им. Казыбек би Караганды.

С 2009 по 2010 годы — руководитель аппарата акима Карагандинской области.

С 2010 по 2012 годы — главный инспектор Отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

С января 2012 года — руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК.

В 2012-2014 годы — заместитель министра труда и социальной защиты населения РК.

В 2014-2017 годы — заместитель министра здравоохранения развития РК.

В 2017-2018 годы — и.о. руководителя, руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Астаны.

В 2018-20219 годы работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

В 2019-2020 годы — аким района «Сарыарка» Нур-Султана.

В 2020-2022 годы — государственный инспектор Администрации Президента РК.

С мая 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.



