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    Эрдоган стал первым обладателем турецкого электрокара

    4 Апреля 2023, 10:38

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Торжественная церемония вручения автомобильных ключей состоялась в Президентском комплексе в Анкаре.

    «С сегодняшнего дня мы будем видеть Togg на дорогах», - сказал турецкий лидер в своей речи на мероприятии.

    По словам главы государства, создание и разработка первого электромобиля Togg, а также достижение им нынешнего уровня является символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене.

    Президент Эрдоган выразил уверенность, что Togg приобретет популярность среди автолюбителей не только в Турции, но и во всем мире.

    С начала процесса размещения заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки - Togg T10X в целом поступило 177 467 предварительных заказов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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