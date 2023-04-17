Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Ерболат Досаев отчитался Главе государства об итогах развития Алматы за I квартал

    17 Апреля 2023, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал доклад об итогах социально-экономического развития Алматы за I квартал текущего года. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 23,9% за счет деловой активности, которая выросла до 57,9%, заняв I место среди регионов.

    Президенту был представлен отчет о мерах по дальнейшей диверсификации экономики. В 2023 году запланирована поддержка 3 тысяч проектов малого и среднего бизнеса на 43 млрд тенге, дополнительно выделено 4 млрд тенге для финансирования факторинговых сделок, открыты 5 малых промышленных парков для обеспечения роста обрабатывающей промышленности.

    Главе государства было доложено о формировании транспортного каркаса Алматы, реализуемого в рамках «Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года». Особое внимание в текущем году в городе будет уделено реализации поручений Касым-Жомарта Токаева по экологизации общественного транспорта. Планируется выделить более 66 млрд тенге на приобретение 600 новых газовых автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками также будет осуществлен закуп новых 650 автобусов и 31 электробуса.

    Президент был ознакомлен с планами по улучшению качества модернизации дорожной инфраструктуры.

    В ходе встречи особое внимание было уделено исполнению поручения Главы государства по децентрализации полномочий. С 1 апреля с городского уровня районным акиматам переданы 15 функций с увеличением их бюджета в 2,7 раза до 161,6 млрд тенге.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по принятию мер для привлечения инвестиций и обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Алматы Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Младенца в коляске нашли в районе БАКАД в Алматы
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров