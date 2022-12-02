Ерболат Досаев назначен акимом Алматы

Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 2 декабря 2022 года
№ 38
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен акимом города Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 2 декабря 2022 года
№ 38
Досаев Ерболат Аскарбекович родился в Алматы 21 мая 1970 года.
Образование: Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет имени Баумана.
Трудовой стаж:
Менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);
Заместитель директора МП «Вега» (1994);
Заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);
Директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);
Заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997);
Председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997-03.1998);
Советник премьер-министра Республики Казахстан (03.1998-07.1998);
Член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (12.1999-07.2001);
Вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998-02.2000);
Вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2000-11.2001);
Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011-08.2002);
Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);
Министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003-04.2004);
Министр здравоохранения Республики Казахстан (04.2004-09.2006);
Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2012-01.2013);
Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (16.01.2013-06.08.2014; переназначен - с 04.04.2014);
Министр национальной экономики Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015 - 06.05.2016);
Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016-08.2017);
Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (29.08.2017-02.2019);
Председатель Национального банка Республики Казахстан (25.02.2019-31.01.2022);
Аким города Алматы - с 31.01.2022.