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    Ербол Тасжуреков назначен вице-министром сельского хозяйства РК

    15 Февраля 2023, 18:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан Тасжуреков Ербол Куанышевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает МИА «Казинформ».

    Ербол Тасжуреков родился в 1979 году в городе Таразе.

    Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Государственный международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави, Академию госуправления при Президенте РК, Национальную школу администрации Франции.

    Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером в частной компании.

    В разные годы трудился в частных коммерческих структурах.

    В 2007-2013 гг. работал в Алматинском районном суде города Астаны.

    2013-2014 гг. — руководитель управления совершенствования нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности департамента политики анализа; руководитель отдела регионального мониторинга и оценки департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития РК.

    В 2014-2016 гг. — замдиректора департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов; замдиректора департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.

    2016-2018 гг. — заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.

    В 2018 году был заместителем акима Южно-Казахстанской области, г. Шымкент.

    2018-2019 гг. — заместитель акима Туркестанской области.

    С апреля 2019 года по июнь 2021 год являлся управляющим директором – членом Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».


    Фото: www.apk-inform.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Минсельхоз Назначения Сельское хозяйство
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