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    Ербол Карашукеев рассказал о задачах Минсельхоза до 2025 года

    20 Ноября 2021, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О задачах Министерства сельского хозяйства в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе прямого эфира «Ошакбаев Live» на телеканале «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашем Национальном проекте, он рассчитан до конца 2025 года, поставлены четкие четыре задачи. Первая задача – это повысить производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза. То есть, четко, осязаемо, к концу 2025 года производительность труда у нас должна увеличиться. Вторая, не менее грандиозная задача, которая стоит в нашем Нацпроекте, это мы должны по основным продовольственным товарам обеспечить у себя 100 процентов производства, внутри Казахстана. Когда мы говорим о наиболее дефицитных товарах, которые не производятся в Казахстане в полном объеме, то это мясо курицы, колбасные изделия, творог и сыры, рыба, сахар. По сахару мы поставили для себя задачу до конца 2025 года до 80% с нынешних 31%-32% увеличить. Достаточно амбициозная задача. Третья задача, поставленная в Национальном проекте – это увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза. Причем, внутри поставлена задача долю переработанной продукции увеличить до 70%. Сейчас она составляет чуть больше 30%», – сказал Е.Карашукеев.

    По словам министра, четвертой задачей является обеспечение стабильного повышения доходов у миллиона сельских жителей. Будут созданы семь крупных экосистем, где, на базе крупных производств, мелкие фермеры будут вовлекаться в качестве поставщиков сырья.

    Е.Карашукеев также отметил, что отличие Нацпроекта от прежних программ развития, прежде всего, заключается в более четкой персональной ответственности исполнителей.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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