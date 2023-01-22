Ербол Карашукеев пригласил иностранных инвесторов вкладывать в сельское хозяйство Казахстана

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заверил участников Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) и Международной выставки «Зеленая неделя - 2023» в Берлине в готовности Казахстана по дальнейшему наращиванию сельскохозяйственного потенциала и укреплению роли в стабилизации и улучшении продовольственной ситуации в мире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Об имеющихся для этого возможностях министр сообщил также во время двусторонних встреч с руководителями аграрных ведомств Германии, Польши, Узбекистана и представителями деловых кругов из числа Восточного комитета германской экономики и компании Bayer.

Ербол Карашукеев обменялся мнением о перспективах углубления сотрудничества в АПК между Казахстаном и Германией с Федеральным министром сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром.

Кроме того, глава ведомства подробно обсудил ход реализации ряда кооперационных проектов с государственным секретарем МСХ ФРГ Сильвией Бендер, в том числе были затронуты вопросы пролонгации хорошо зарекомендовавших себя проектов «Аграрно-политический диалог» и «Повышение компетенций в области производства молока».





Стороны также отметили в качестве яркого примера плодотворного сотрудничества запуск завода КЛААС в Северо-Казахстанской области, который придал существенный импульс технической модернизации сельскохозяйственной отрасли страны.

На встрече с вице-премьером - министром сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенриком Ковальчиком были определены приоритетные направления для создания совместных предприятий и расширения взаимных поставок сельхозпродукции. Особое внимание Ерболом Карашукеевым было уделено привлечению польских инвесторов в переработку сельскохозяйственного сырья и производство сахара. Большое значение имеет укрепление сотрудничества между казахстанскими и польскими научно-исследовательскими институтами в сфере сельского хозяйства путем проведения совместных научных исследований и обмена опытом. Стороны договорились об активизации взаимодействия ветеринарных служб двух стран.









В разговоре Ербола Карашукеева с узбекским коллегой Азизом Воитовым стороны «сверили часы» по исполнению Программы сотрудничества по увеличению взаимной торговли и реализации совместных проектов в сфере АПК. Казахстанский министр заострил внимание на важности скорейшего формирования совместного баланса по пшенице, муке, мясу, подсолнечному маслу, картофелю и др. Также были затронуты вопросы по обоюдному улучшению условий для бизнеса на паритетной основе в таких сферах, как тарифообразование на транзит казахстанской муки и зерна, ускоренный порядок включения сельхозкомпаний в реестры производства, переработки и хранения подконтрольных ветеринарной службе товаров и т.д.

На встрече с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом глава МСХ РК рассказал о планах по дальнейшему развитию аграрной отрасли, о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и инвестиционном климате республики. Главой государства поставлена задача по увеличению производительности труда в АПК в 2,5 раза в течение 5 лет. В настоящее время МСХ совместно с АО «НК «Казах Инвест» и акиматами ведет сопровождение 38 проектов в сфере АПК с участием иностранных инвесторов на общую сумму 3,6 млрд долларов.

Во время переговоров с вице-президентом многопрофильной химико-фармацевтической корпорации Bayer Максом Мюллером был обсужден вопрос расширения ее деятельности на казахстанском рынке. В частности, был отмечен большой потенциал в сфере налаживания в Казахстане производства качественных средств защиты растений и развития семеноводства.

Также глава МСХ принял участие в панельной сессии на тему «Технология - ключ: Восточная Европа и Центральная Азия как вклад в глобальную продовольственную безопасность». Ербол Карашукеев рассказал о предварительных итогах развития сельского хозяйства Казахстана в 2022 году, инвестиционной поддержке государства, а также о модернизации АПК запланированной на текущий год.









Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) - ежегодная международная конференция в Берлине, общепризнанная в качестве ведущей в мире диалоговой площадки высокого уровня по актуальным вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В его работе участвуют более 70 министров из разных стран мира, а также высокопоставленные представители международных организаций.

Международная выставка «Зеленая неделя» (Green Week) является крупнейшей международной выставкой-ярмаркой в сфере сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства. Проводится с 1926 года на ежегодной основе в Берлине. Посещаемость выставки достигает 400 тысяч человек. В этом году «Зеленая неделя» проходит в 88-й раз на выставочных площадях более 128 тыс. кв. метров, где 1880 экспонатов из 72 стран мира представят различные продукты питания со всего мира, а также тысячи видов домашних животных и рогатого скота, сельскохозяйственные машины, аграрную технику.



