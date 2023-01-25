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    Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам

    25 Января 2023, 01:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    Ербол выиграл «золото» чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды. Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад, на третьим месте оказался бразилец Кристиан Вестмаер Рибейра.

    Ранее Ербол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

    Чемпионат мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.

    Фото: csp-parasport.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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