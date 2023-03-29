Ерасыл Саулебеков завоевал «золото» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Ерасыл Саулебеков стал чемпионом мира среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Первое «золото» в копилку сборной Казахстана на юношеском чемпионате мира в Албании принес Саулебеков Ерасыл! Нашему спортсмену не было равных в категории до 73 килограммов. Его результат: в рывке (137 килограммов), в толчке (168 килограммов), в сумме (305 килограммов)», — сообщили в Федерации тяжелой атлетики.

Ранее два других казахстанских спортсмена Арапбай Нурасыл и Дарья Балабюк выиграли бронзовые медали чемпионата мира.