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    Ерасыл Саулебеков  завоевал «золото» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

    29 Марта 2023, 02:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Ерасыл Саулебеков стал чемпионом мира среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Первое «золото» в копилку сборной Казахстана на юношеском чемпионате мира в Албании принес Саулебеков Ерасыл! Нашему спортсмену не было равных в категории до 73 килограммов. Его результат: в рывке (137 килограммов), в толчке (168 килограммов), в сумме (305 килограммов)», — сообщили в Федерации тяжелой атлетики.

    Ранее два других казахстанских спортсмена Арапбай Нурасыл и Дарья Балабюк выиграли бронзовые медали чемпионата мира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Тяжелая атлетика
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