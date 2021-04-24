Ералы Тугжанов подвел итоги пятого заседания комиссии по земельной реформе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов подвел итоги пятого заседания комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведено пять заседаний комиссии, семь заседаний рабочих групп. За этот короткий срок рассмотрено более 100 вопросов. Вы сами видите, что заседания комиссии проходили открыто. Ни одной проблемы мы не скрывали, все обсуждалось здесь. Онлайн-трансляция была доступна всему населению. Каждому члену комиссии была предоставлена полноценная возможность выступить», - сказал Ералы Тугжанов.

По словам заместителя главы Правительства, всего на заседаниях комиссии внесено 113 предложений. По двадцати из них были приняты конкретные решения. Рекомендации по 28 вопросам будут направлены в Парламент в рамках законопроекта, разрабатываемого по итогам работы комиссии. 47 предложений направлены в государственные органы для принятия конкретных мер.

«18 вопросов сняты с рассмотрения комиссией в связи с наличием уже имеющегося решения в законодательстве. Их сняли не просто так, обсуждение велось по три, четыре и даже пять часов. Рекомендации комиссии в целом разработаны и в установленном порядке будут внесены в Парламент в следующем месяце. Отдельные члены комиссии имеют полноценную возможность участвовать в рабочих группах при рассмотрении данного законопроекта в стенах Парламента. Все, сказанное здесь, не останется на словах», - заверил Е. Тугжанов.