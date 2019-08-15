Эпос «Алпамыс батыр» побудил студента из Японии изучать казахскую культуру

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Японский студент Такуро Оучи изучает наследие Коркыта ата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Студент из Японии, специально приехавший в Кызылординскуюобласть, отметил, что в Казахстане ведется работа по сохранению историческогонаследия. Этому в значительной степени способствуют программные статьи ПервогоПрезидента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизацияобщественного сознания» и «Семь граней Великой степи».

Такуро Оучи учится на отделении иностранных языковТокийского университета. Молодой человек специально приехал в Кызылординскуюобласть, чтобы написать дипломную работу о наследии Коркыта ата. Прежде всего,он направился в мавзолей Коркыта ата. Затем ознакомился с деятельностьюКызылординского государственного университета имени Коркыта ата.

Будущий филолог Такуро Оучи рассказал о причинах, побудившихпроводить всесторонние исследования исторического наследия нашей страны.

«Любовь и уважение к Казахстану возникли у меня после того,как я прочитал эпос «Алпамыс батыр», переведенный на японский язык. Эта книгапроизвела на меня огромное впечатление. Мне захотелось ознакомиться с казахскойкультурой. 2 года назад я был в Казахстане с целью совершенствования своихзнаний. Учеба, продлившаяся 10 месяцев, многое мне дала. Я свободно владеюказахским языком», – сказал Такуро Оучи.

Студент также сообщил, что в будущем может выбратьКызылординский государственный университет имени Коркыта ата для того, чтобыповысить свою квалификацию до магистра.

Автор: Адильжан Умбет