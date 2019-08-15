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    Эпос «Алпамыс батыр» побудил студента из Японии изучать казахскую культуру

    15 Августа 2019, 14:35

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Японский студент Такуро Оучи изучает наследие Коркыта ата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Студент из Японии, специально приехавший в Кызылординскуюобласть, отметил, что в Казахстане ведется работа по сохранению историческогонаследия. Этому в значительной степени способствуют программные статьи ПервогоПрезидента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизацияобщественного сознания» и «Семь граней Великой степи».

    Такуро Оучи учится на отделении иностранных языковТокийского университета. Молодой человек специально приехал в Кызылординскуюобласть, чтобы написать дипломную работу о наследии Коркыта ата. Прежде всего,он направился в мавзолей Коркыта ата. Затем ознакомился с деятельностьюКызылординского государственного университета имени Коркыта ата.

    Будущий филолог Такуро Оучи рассказал о причинах, побудившихпроводить всесторонние исследования исторического наследия нашей страны.

    «Любовь и уважение к Казахстану возникли у меня после того,как я прочитал эпос «Алпамыс батыр», переведенный на японский язык. Эта книгапроизвела на меня огромное впечатление. Мне захотелось ознакомиться с казахскойкультурой. 2 года назад я был в Казахстане с целью совершенствования своихзнаний. Учеба, продлившаяся 10 месяцев, многое мне дала. Я свободно владеюказахским языком», – сказал Такуро Оучи.

    Студент также сообщил, что в будущем может выбратьКызылординский государственный университет имени Коркыта ата для того, чтобыповысить свою квалификацию до магистра.

    Автор: Адильжан Умбет

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Кызылординская область Культура Япония Рухани жаңғыру История домбры Семь граней Великой степи
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