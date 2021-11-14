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    Эпидконтроль усиливают в Пекине по мере приближения зимних Олимпийских игр-2022

    14 Ноября 2021, 13:24

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Пекина объявили об ужесточении эпидемиологического контроля в отношении прибывающих из других регионов Китая, где существует риск инфицирования коронавирусом. Об этом было объявлено на состоявшейся в эти выходные пресс-конференции руководящей группы столичной администрации по борьбе с распространением COVID-19 в мегаполисе, передает МИА «Казинформ».

    Начиная с 17 ноября, в связи с недавними вспышками COVID-19, охвативших 21 провинцию Китая, все прибывающие в Пекин из других регионов страны должны предоставить отрицательный результат теста на нуклеиновую кислоту коронавируса не позднее 48 часов и пекинский «QR-код здоровья» зеленого цвета.

    Наряду с этим, со следующей среды лицам с историей проживания в районах, где в течение 14 дней было зарегистрировано более одного локального случая заражения коронавирусом, строго запрещен въезд (и возвращение) в Пекин.

    Кроме того, жителям Пекина запретили выезжать в районы Китая, где расположены сухопутные пограничные переходы.

    Власти Пекина подчеркнули, что принятие строгих мер по профилактике и контролю эпидемий необходимо для обеспечения безопасного и запланированного проведения зимних Олимпийских игр с 4 по 20 февраля 2022 года.

    В рамках новых эпидемиологических мер контроля столичные власти распорядились отменить все ненужные встречи в Пекине. В минувшую субботу в Пекине был выявлен один локальный случай заболевания коронавирусом, а во всем материковом Китае зарегистрировано 47 случаев.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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